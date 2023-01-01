Uludağ OSB’den 750 bin liralık yatırım

Gürsu Organize Sanayi Bölgesi ile Kestel 2. Sanayi Bölgesi'nin birleşmesi ile oluşan Uludağ OSB'de yeni bir sosyal donatı yatırımı başlatıldı.

Bölgedeki sanayicilerden gelen yoğun talepleri değerlendiren OSB yönetimi, Atatürk Caddesi üzerinde kalan Yıldız Camii çevresinde kalıcı olarak hizmet verecek bir tesisi kazandırmak için karar aldı. Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın yatırımı şöyle özetledi: "Tesisler 4 bin metrekarelik alana kurulacak. Alana kafeterya, sanayi irtibat ofisi, ibadet üniteleri ve 100 araçlık bir otopark yapılacak. Uludağ OSB olduktan sonra yükümlülüklerimiz arttı. Cami düzenlemesiyle birlikte takriben 750 bin liralık bir yatırım gerçekleştireceğiz.”