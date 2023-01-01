Uşak’ta üniversite-sanayi işbirliği

“Üniversite-sanayi işbirliği“ teoriye dayalı modellerle değil, “pratik” yaparak ve birbirini tanıyarak gelişir. Buna yeni yeni başladık. Uşak Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri ile staj yaptıkları işletmelerin yöneticileri Uşak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nde buluştular.

Bütün Uşak Üniversitesi’ne ve bu arada Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerine de “üniversite-sanayi işbirliği” çerçevesinde kapılarını ve imkanlarını açan ve desteklerini esirgemeyen Uşak Organize Sanayi Bölgesi, bu basit adımlarla büyük sonuçlara gidilebileceğini de anlamış gözüküyor.

Öğrenci merak doludur; irdeler, sorar, kısaca yorar. UŞAK OSB bunu da biliyor, bir tekstil mühendisinden neler beklediğini bilerek öğrencilerden gelen her soruya, işletme pratiğinden çıkarak cevap veriyor. “Eğitim” de bu olmalı!

Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım’a, Prof.Dr. M. Fikri Şenol ve Uşak Üniversitesi Tekstil Topluluğu Başkanı Mustafa Kozak kumaş örercesine bu örnek buluşmaları örgütlüyorlar.