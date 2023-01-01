Van OSB: İran meyve vermeye başladı

Sıvı gaz tüpleri üreten İranlı yatırımcı Mehdi Firuzi; 50 milyon TL'lik yatırımla ilk etapta 560 kişi istihdam kapasiteli üretim için Van'da incelemelerde bulundu.

İranlı işadamı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün ile birlikte Van Valiliği, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), İŞKUR, banka müdürleri ve işadamlarıyla görüşmeler yaptı. Yapılacak yatırımlar hakkında brifing veren Firuzi, görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini belirtti. Üretim çalışmalarına çok kısa sürede başlanacağının müjdesini veren Firuzi, "Makinelerin siparişi Almanya'ya verilmiş durumda. Hassas işlerde robotik kolların kullanıldığı, son model akıllı teknoloji makinelerle üretim yapılacak, arazi tahsisi ve inşaat yapımı gibi konularda vakit kaybetmeyi düşünmüyoruz. OSB içinde 3 bin 800 m2 kapalı alan olan toplam 11 bin m2 yer bulduk, ihtiyacımızı karşılayacağı için anlaşabilirsek satın alma yoluna giderek zamandan tasarruf etmek istiyoruz" dedi.