Abarth markasına Almanya’dan Ödül!

Motorsporları aksiyonlarıyla olduğu kadar Fiat markalı ürünlerin performans versiyonlarıyla da dikkat çeken “Abarth”a ödül geldi.

Alman otomobil dergisi Auto Motor und Sport’un 15 ülkedeki dergi okurları arasında gerçekleştirdiği “En İyi Araçlar 2016” anketinde Abarth’ın Fiat 500 modeli baz alınarak geliştirilen 595/695 modeli ithal araçlar sınıfında birinci, mini sınıfta ise üçüncü oldu. Hatchback ve cabrio karoserli olarak tercih edilebilen Abarth 595, üç donanım seviyesi (“Elaborabile”, “Turismo” ve “Competizione”) ile tercih edilebiliyor.