Aston Martin Rapide S; daha fazla güç ve güzellik, aynı ruh

Yeni Aston Martin Rapide S, artırılan performansıyla birlikte daha fazla lüks ve daha fazla güç için tasarlandı.

Bugüne kadar üretilen en güçlü dört kapılı Aston Martin olan Rapide S’in lüksünü yaşamak, Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar ile mümkün. İkonik İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin’in yeni lüks GT’si, performans ve lüksü birarada yaşatmak için yeniden tasarlandı. Daha geniş ve tek parça ızgarasıyla dört kapılı spor otomobil Aston Martin Rapide S, 0-100 km’ye hızlanmasını sadece 4.9 saniyede tamamlarken 305 km maksimum hıza ulaşıyor.