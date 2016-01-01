Aston Martin’in Türkiye’de 2016 yıldızı: Rapide S

Türk kullanıcılar tarafından en çok rağbet gören modeli Rapide S.

D&D Motorlu Araçlar tarafından Türkiye’ye getirilen Aston Martin’in, 2016’da, Türk kullanıcılar tarafından en çok rağbet gören modelinin Rapide S olduğunu belirten D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, yeni yıla kadar on tane Rapide S siparişi daha verdiklerini söyledi. Futbol, sanat ve cemiyet dünyasından bir çok ismin bu modeli tercih ettiğini aktaran Kaya, 2017’ye ise Türkiye pazarına giriş yapacak Aston Martin DB11 modelinin imza atacağını vurguladı.