Audi “Auto Trophy” ödüllerine damga vurdu

Auto Zeitung dergisinin okuyucuları, dünyanın en iyi otomobillerini seçti. Otomotiv dünyasının en önemli ödüllerinden kabul edilen Auto Trophy’ye bu yıl, Audi, Q2 ve Q7 modelleriyle damga vurdu.

Audi ayrıca “Dünya Çapında En İyi Tasarım” kategorisinde de birinci oldu. Böylece Audi, 30 yıllık “Auto Trophy” tarihinde kazandığı toplam ödül sayısını 79’a çıkardı. 41 binden fazla Auto Zeitung okurunun oylarıyla belirlenen ve 15 kategoride toplam 260 modelin yarıştığı “Auto Trophy 2017” ödüllerinde kompakt ve çok yönlü otomobil; Audi Q2, “Belirli Fiyat Aralığındaki En İyi SUV” kategorisinde 22 rakip arasından sıyrılarak birinci oldu. Audi Q7 ise “En İyi Lüks SUV” kategorisinde 13 rakibine ciddi bir fark attı.