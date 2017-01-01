Audi’den 2 yeni SUV modeli

Audi, Q7, Q5, Q3 ve Q2 modelleriyle SUV sınıfındaki elde ettiği başarıyı ve iddiasını, iki yeni SUV modeliyle yukarı taşıyor.

SUV model yelpazesini Q8 ve Q4 modelleriyle genişletmeye hazırlanan Audi, yeni bir segment yaratacak bu iki model için üretim planlarını da açıkladı. Audi Q8 Crossover SUV modelinin 2018 yılında Slovakya’da Bratislava’da, Audi Q4 kompakt arazi aracının ise 2019’dan itibaren Macaristan’da GyŒr’de üretilmeleri planlanıyor. Audi, lansmanı Mart 2017’de Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapılan Audi Q8 modeliyle üst premium segment içinde yeni bir segment yaratacak.