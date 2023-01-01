Avrupa’nın çok satan ticari araçları; Tourneo ve Transit Custom yenilendi

Ford, ürün gamının en popüler modellerinden Tourneo ve Transit Custom’ın daha şık, konforlu ve akıllı teknolojilere sahip yenilenen versiyonlarıyla yolcu taşımacılığı ve ticaret hayatına yeni bir soluk getiriyor.

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Avrupa’nın 1 numaralı ticari aracı Transit Custom’ın sınıfının en iyi yük kapasitesini sunduğunu, Tourneo Custom’ın ticari araç segmentinde ilk olarak her biri bağımsız hareket eden ve toplantı düzeni sunabilen esnek koltuk düzenine sahip olduğunu aktarıyor.