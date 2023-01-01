Citroën, en yeni modelleriyle İstanbul Autoshow’da

Hızla değişen otomotiv teknolojisini en iyi temsil edenlerden Citroën, “Creative Technologie” imzasının hakkını vererek yeni motor ve şanzıman teknolojisini kullanıcılarına sunuyor.

Tam otomatik şanzıman EAT6 dizel ve benzinli modelleri ilk kez İstanbul Autoshow’da gün yüzüne çıktı. C4 CACTUS ve C1 modellerinin yanısıra performansı artırırken sürüş maliyetini azaltan çevreci motorlarla yenilenen C4, C4 Picasso ve Grand C4 Picasso, hafif ticari otomobil sektörünün önde gelen araçları NEMO COMBI VIZYON ve yenilenen BERLINGO COMBI MULTISPACE, yarış aracı C-ELYSÉE WTCC yeraldı.