Clio Connect

Renault, Clio Connect, Renault Clio Connect,

Clio Connect, yeni nesil sürüş deneyimini kişiselleştirme özellikleriyle birleştiren yepyeni bir özel seri. Clio Connect kullanıcısı, akıllı cep telefonu üzerinden aracına ait bilgilere anında erişim sağlıyor. Clio Connect ile güvenlik hizmetleri, sürüş bilgileri ve online bilgiler sunuluyor. “Aracım nerede” hizmeti ile artık nereye park ettiğini unutmak imkansız. Vale modu, Hız limiti modu, Çekilme Uyarısı, Akaryakıt Seviyesi menüsü, Araç kilometre bilgisi, Sürüş bilgileri menüsü... Clio Connect özel seri, sürüş keyfi ve yakıt tasarrufunu birarada sunan 1.5dCi 90bg dizel motoru manuel ve 6 ileri EDC otomatik vites kutusu olmak üzere 2 farklı motor seçeneğiyle sunuluyor.