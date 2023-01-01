DACIA’dan yeni bir özel seri: Dokker Combi Stepway Plus+

Dacia’nın çok amaçlı kombisi Dokker Combi Stepway, yeni tasarım detaylarına sahip özel bir seri olan Stepway Plus+ ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Dinamizmi ve sağlamlığı yansıtan tasarımıyla Dokker Combi Stepway Plus+, krom detayları sayesinde daha şık ve çarpıcı bir görünüm kazanıyor. Sürüş keyfi ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan 1.5 dci 90 bg dizel manuel motor seçeneği bulunan Dokker Combi Stepway Plus+, yol bilgisayarı, sürücü ve ön yolcu hava yastıkları gibi donanımlara daha sahip.