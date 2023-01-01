Dizel motorlu Mitsubishi ASX'in lansmanı İstanbul Autoshow'da yapıldı

Temsa Motorlu Araçlar, Türkiye’ye yılın ikinci yarısında gelecek olan 1.6 dizel motorlu Mitsubishi ASX’i ilk kez İstanbul Autoshow Fuarı’nda otomobil meraklılarıyla buluşturdu.

Temsa Motorlu Araçlar, fuarda ayrıca Space Star ailesinin en yeni üyesi Space Star Intense ve yeni özellikleriyle Attrage Instense’i otomobil tutkunlarıyla tanıştırdı. Dünyanın ilk 4x4 plug-in hibrit otomobili olma özelliğine sahip Mitsubishi Outlander PHEV ise Temsa Motorlu Araçlar standının öne çıkan modelleri arasında.