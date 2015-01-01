Efsane geri dönüyor

Fiat 124 Spider efsanesi geri dönüyor!

Fiat’ın 50 yıl önce tanıttığı ve kısa sürede efsane haline gelen 124 Spider modeli, yeniden hayat buluyor. 2015 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıtılan yeni Fiat 124 Spider, gerek güçlü İtalyan “roadster” tasarımı gerekse güçlü teknik altyapısıyla ilk neslin başarısını daha da yukarılara taşıyor. Arkadan itişli yeni Fiat 124 Spider, ilk etapta 1.4 litre 140 HP benzinli motor ve 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş olarak pazara sunulacak. Fiat 124 Spider’da sürüş keyfi, teknoloji ve güvenlik, ikonik İtalyan tasarımıyla biraraya geliyor. Etkileyici sürüş dinamikleri, güç-ağırlık oranı, MultiAir Turbo gücü, hafif malzeme kullanımı, tekniği ve kullanımı çok kolay olacak biçimde tasarlanan kumaş tavanıyla ön plana çıkan Fiat 124 Spider, 2016 yazından itibaren tüm EMEA Bölgesi’nde (Avrupa-Ortadoğu-Afrika) satışa sunulacak.