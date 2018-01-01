Ferrari 812 Superfast Türkiye’de!

Ferrari’nin bu yıl düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda boy gösteren yeni modeli 812 Superfast, Türkiye’de satışa sunuldu.

Ferrari tarihinin seri üretimdeki en güçlü ve en hızlı otomobili olarak ön plana çıkan 812 Superfast’tan bir adet Türkiye’ye getirildi, 2018 yılı kotası ise şimdiden satıldı. Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, “800 HP’lik motora sahip modelden ülkemize bu sene 1 adet getirdik, Ekim ayı içinde de aracımızı sahibine teslim etmiş olacağız. 2018 yılı kotasının satışını da gerçekleştirdik. Ferrari 812 Superfast için 2019 yılında teslim edebilmek üzere sipariş almaya devam ediyoruz” dedi.