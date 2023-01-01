Ford Mondeo 2.0 lt TDCI dizel Türkiye’de

2015’i “Otomobil yılı” ilan eden Ford, yeniliklerine devam ediyor.

Yeni Focus, Mondeo, Fiesta Red&Fiesta Black ve C-MAX modellerini pazara sunarak önemli bir atak gerçekleştirdikten sonra yeni, 180 PS güç sunan 2.0 lt TDCI PowerShift otomatik şanzımana sahip Mondeo da satışa sunuluyor. 2015’in başında Türkiye’de lansmanı yapılan ve büyük ilgi gören yeni Ford Mondeo, 1.5-litre EcoBoost 160 PS benzinli ve 1.6-litre TDCI 115 PS dizel motorlara ek olarak, artık 2.0-litre TDCI 180 PS dizel seçeneğine de sahip oluyor. Euro 6 emisyon normlarını karşılayan Mondeo 2.0-litre TDCI versiyonunda 6 ileri çift kavramalı PowerShift otomatik şanzıman sunuluyor.