Ford’dan Frankfurt’ta SUV atağı

Avrupa’da SUV atağına kalkan Ford, startı Frankfurt’tan veriyor. Frankfurt Otomobil Fuarı’ndaki Ford standında, Avrupa versiyonu ilk kez görücüye çıkan yeni Edge, SUV ve AWD ailesi Kuga ve EcoSport modelleri, yenilenen ve heybetli tasarıma kavuşan Ford Ranger da Avrupa prömiyeriyle dikkatleri çekiyor.

Ford’un yeni SUV modelleri Avrupa pazarıyla birlikte 2016 yılında Türkiye’de de sunulacak. İleri teknoloji donanımları ve verimli sürüş teknolojileriyle yeni Edge, Sürüşe Duyarlı Direksiyon ve 180° görüş sağlayan ön kamera donanımlarıyla konfor ve güvenlikte fark yaratıyor. Fuarda; yeni Galaxy, yeni S-MAX, Mondeo, Mondeo Vignale, Focus RS, Focus ST, Focus ST Dizel, Fiesta ST ve süperspor GT de sergilendi.