Hyundai IONIQ Ailesi’ne bir ödül de kadınlardan

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Yılın Kadın Otomobili Yarışması’nda birinci seçilerek ödül almaya hak kazanan Hyundai IONIQ Ailesi, mevcut üç farklı versiyonuyla bu başarıyı elde etti.

IONIQ Electric, IONIQ Hybrid ve IONIQ Plug-in Hybrid, aynı zamanda “Yılın Çevreci Otomobili” kategorisinde de birincilik ödülü aldı. Hyundai IONIQ Hybrid, ortalama 3.9 litre benzin tüketirken pratik sürüş keyfi ve sıfır emisyonlu yapısıyla öne çıkan IONIQ Electric ise 280 km yol kat edebiliyor. IONIQ Plug-in ise elektrik modunda 63 km’ye kadar sürüş yapabiliyor.