Hyundai IONIQ de 7 yıl garanti ile koruma altında

Hyundai, dünyada ilk kez Hibrit, Plug-in Hibrit ve Elektrikli motor seçeneklerinin tek bir gövdede sunulduğu otomobil olan IONIQ modelinde “7 Yıl” veya 80.000 km’ye kadar opsiyonel garanti seçeneğini sunmaya başladı.

Bu garanti seçeneğine ek olarak aynı zamanda aracın bataryası da “7 Yıl” veya 100.000 km standart garanti kapsamı ile koruma altına alınıyor. Hyundai IONIQ Hybrid, “3 Yıl Sınırsız”, “5 Yıl” veya 100.000 km ve “7 Yıl” veya 80.000 km garanti opsiyonlarına sahip. Kullanıcılar kullanım tercihine göre bu üç seçenekten birini ücretsiz olarak seçebiliyor.