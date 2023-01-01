Hyundai’den iki önemli Türkiye prömiyeri: yeni i30 ve IONIQ Hybrid

Türkiye’deki yirminci üretim yılını kutlayan Hyundai, İstanbul Otomobil Fuarı 2017’de yeni i30 ve IONIQ gibi iki önemli modelinin prömiyerini gerçekleştirdi.

Hyundai’nin Avrupa’da en çok satılan modeli i30, baştan aşağıya yenilenen tasarımı, üstün teknolojisi ve sunduğu maksimum güvenliğiyle markanın C segmentindeki modern premium DNA’sını en iyi şekilde yansıttı. İstanbul Otomobil Fuarı ile satışa sunulacak olan i30’u eşzamanlı olarak IONIQ modeli takip ediyor. Yenilikçi IONIQ ise teknolojik özellikleri ve hibrit motoruyla marka adına yepyeni bir dönemi başlatıyor. Segmentinin sınırlarını zorlayan tüm özellikleriyle hibrit pazarına yeni bir soluk getirme iddiasında.