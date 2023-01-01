INFINITI’den QX50 Concept

INFINITI, dünyanın en fazla büyüyen otomobil segmenti olan SUV pazarında yeni bir modelini daha yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

INFINITI’nin orta boy SUV modelinin öngösterimi olan QX50 Concept, dünyada bir ilk olan VC-Turbo motoru ve otonom sürüşü teknolojisiyle Detroit Otomobil Fuarı olarak da bilinen Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda (NAIAS) tanıtıldı. INFINITI, 2017 yılında bu aracı seri üretime dahil ediyor. INFINITI QX Sport Inspiration’ın devamı niteliğindeki QX50 Concept, markanın yeni “Güçlü Zarafet” tasarım anlayışını yansıtıyor.