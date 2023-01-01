Jön geri döndü

Fiat, Ankara’nın iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini, 124 Spider modeli ile buluşturdu.

Özel davet, Fiat’ın Ankara’daki bayileri Ali Uğurlu, Ankara Oto, Birmot, Kartaş ve Tan Oto’nun bayi sahipleri ve üst yöneticilerinin evsahipliğinde gerçekleştirildi. Tofaş Ankara Bölge Müdürü Gürhan Paşolar yeni jenerasyon Fiat 124 Spider’ı anlattı. Manuel ve otomatik şanzıman seçeneklerinin yanı sıra sürüş keyfini katlayacak 3 farklı donanım seçenekleri ile sunulan Fiat 124 Spider’ın uzun kaputu altında 1.4 litrelik turbo beslemeli, MultiAir teknolojisine sahip 140 HP gücündeki benzinli motor görev yapıyor.