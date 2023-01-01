MEGANE Sedan yeniden Türkiye’de

Renault’nun yeni sedan otomobili dinamik bir duruşa ve segmentinin ötesinde özeliklere sahip.

MEGANE ailesi, Yeni MEGANE Sedan’ın ürün gamına katılmasıyla daha da genişliyor. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Türkiye’de efsaneleşen MEGANE Sedan, yeniden Türkiye pazarında yerini alıyor. Yeni MEGANE Sedan, Renault’nun Türkiye binek otomobil pazar liderliğine katkıda bulunacak” dedi. Renault’nun sadece Türkiye’deki Bursa tesisinde üretilen ve yaklaşık 30 ülkede 2016 sonbaharında satışa sunulacak yeni MEGANE Sedan, markanın küresel büyümesine ve ürün serisinin genişlemesine katkıda bulunuyor.