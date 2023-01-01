Mercedes-Benz Türk’ten özel fırsatlar

Mercedes-Benz Türk, otomobil ve hafif ticari araçlar için hazırladığı özel kampanyalarla avantajlı faiz ve ödeme seçenekleri sunuyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, A-Serisi, B-Serisi ve CLA, C-Serisi, C-Coupé, E-Serisi ve GLK modellerinde kredi için uygun faiz oranı imkanı sağlıyor. Teknik arızalanma, kaza, hırsızlık gibi olaylar sonucu aracın çalıştırılamaz veya çalıştırılması sakıncalı olması durumunda, Mercedes-Benz otomobil müşterileri 444 62 44 Mercedes-Benz iletişim hattı üzerinden ücretsiz olarak Mobilo hizmetinden yararlanabiliyor. Yerinde yardım, çekici, yedek araç, konaklama, danışmanlık gibi birçok hizmetin sunulduğu Mobilo, ilk 2 yıl koşulsuz geçerli.