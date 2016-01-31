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Mercedes-Benz Türk’ten özel fırsatlar

Mercedes-Benz Türk, otomobil ve hafif ticari araçlar için hazırladığı özel kampanyalarla avantajlı faiz ve ödeme seçenekleri sunuyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, A-, B-, E-Serisi ile CLA’da, GLA ve C-Serisi modellerinde avantajlı faiz oranıyla aylık ödemeler ve 36 aya varan vadelerde geri ödeme kredi imkanı sunuyor. Aracının periyodik kış bakımını 31 Ocak 2016 tarihine kadar Mercedes-Benz yetkili servislerinde yaptıran Mercedes-Benz müşterilerine ise ücretsiz checkup, silecek fiyatlarında yüzde 50 indirim ve dört lastiklerini Pirelli veya Continental marka kış lastikleri ile değiştirmeleri durumunda yüzde 30 fiyat avantajı fırsatı sunuluyor.

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