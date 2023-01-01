Mercedes-Benz Türk’ten özel fırsatlar

Mercedes-Benz Türk, otomobil ve hafif ticari araçlar için hazırladığı kampanyalarla avantajlı faiz ve ödeme seçenekleri sunuyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, sunduğu kampanya kapsamında yeni E-Serisi otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda yüzde 1.15 avantajlı faiz oranı ile uygun fiyatlardan başlayan aylık ödeme ve 36 aya varan vadelerde kredi seçeneği sunuyor. A-,B-Serisi ile CLA otomobil modellerinde yüzde 0.69, C-Serisi ve GLA modellerinde yüzde 1.15 sabit faiz, 2015 model E-Serisi modellerinde ise yüzde 0.49’dan başlayan faiz oranlarından yararlanmak mümkün.