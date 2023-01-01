Mercedes-Benz Türk’ten özel fırsatlar

Mercedes-Benz Türk, sunduğu kampanya kapsamında otomobil alımlarında faizi yüzde 0’dan başlayan kredi fırsatı ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor.

Hafif ticari araçlar için hazırlanan özel kampanyalar ile avantajlı kredi ve kişiye özel ödeme seçeneklerinden yararlanmak mümkün. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in hazırladığı kampanya kapsamında A-Serisi, B-Serisi, C-Serisi Sedan, CLA, GLA, E-Serisi Sedan ve smart otomobil alımlarında avantajlı fırsatlar sunuluyor.