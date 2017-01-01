Mercedes-Benz X-Class, Türkiye’de!

Cape Town’da 2017 Temmuz ayında dünya lansmanı gerçekleştirilen Mercedes-Benz X-Class, Türkiye pazarına giriş yaptı.

Pick-up pazarının değişen ihtiyaçlarına göre tasarlanan araç, modern tasarımı, dayanıklılığı ve iddialı off-road özellikleriyle öne çıkıyor. X-Class aracılığıyla pick-up dünyasına giren Mercedes-Benz, bu yepyeni aracında tasarım, konfor, sürüş dinamizmi ve güvenlik gibi özgün özellikleri müşterilerine sunuyor. Mercedes-Benz, X-Class’ı dört ve altı silindirli motor seçenekleriyle sunarken 2018 yılı ortasında ürün gamına V6 dizel (258 BG/190 kW) motor seçeneğini de ekleyecek.