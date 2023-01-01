Meydan okuyan tasarım ve performans: Aston Martin Zagato Concept

Aston Martin ve İtalyan tasarım merkezi Zagato, uzun süreli ortaklıklarının son ürünü Vanquish Zagato Concept’i görücüye çıkardı.

12 silindirli 6 litrelik 569 beygir gücünde motora sahip Vanquish Zagato Concept, One-77’den ilham alan aynalara ve DB11’nin aerodinamik profiliyle bir heykeltıraşın elinden çıkmış hissi veriyor. Tamamen karbon fiberden üretilen Vanquish Zagato Concept, otomobil yarış arabası Aston Martin Vulcan’ın “bladed (kanatlı)” LED teknolojisini de bünyesinde barındırıyor.