Mitsubishi Attrage’dan 20.000 TL’ye yüzde 0 faiz

Temsa Motorlu Araçlar’ın, sınıfında CVT otomatik şanzıman seçeneği sunan tek araç olan Mitsubishi Attrage için düzenlediği kredi kampanyasıyla araçlar, 20.000 TL’lik kredi, yüzde 0 faiz ve 12 aya varan vadeyle satışa sunuluyor.

Mitsubishi Attrage, hafifletilmiş gövdesi, aerodinamik yapısı, geniş iç hacmi, yüksek donanım, güvenlik özellikleri ve düşük yakıt tüketimiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Mitsubishi Attrage, 100 kilometrede ortalama 4.9 litre yakıt tüketimi ve ortalama 113 g/km CO2 salınımıyla segmentinde fark yaratıyor. Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Mitsubishi Motors, yeni satılacak araçlarını 5 yıl/100.000 km boyunca garanti altına alıyor.