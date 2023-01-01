Nissan’dan yaza özel fırsatlar

Japon otomobil devlerinden Nissan, Mayıs 2015 değerlendirmesinde yüzde11 küçülen otomotiv pazarında, payını bir önceki aya göre yüzde 2.5’ ten yüzde 2.95'e taşıdı.

Cazip kampanyalarına devam eden Nissan Otomotiv, SUV segmentinin lideri Qashqai’nin tüm versiyonlarında yüzde 0.89 faiz imkanıyla 20 ay vadeli 40 bin TL kredi fırsatı sunuyor. Şehrin vazgeçilmezi Micra ise 12 bin TL krediye 12 ay vade ve yüzde sıfır faiz fırsatıyla tüm Nissan yetkili satıcılarında sahiplerini bekliyor. 2015 model yılı Nissan Qashqai, X-Trail, Juke ve Micra modelleri cazip imkanlarla satışa sunuluyor.