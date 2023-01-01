Performans, tasarım ve verimlilik: Ford Focus ST ve Fiesta ST

Ford, motor sporları geleneğini yollara taşıyan performans serisi araçlarını Türkiye’de spor otomobil tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Focus RS’ten sonra satışa sunulduğu ilk yıldan itibaren dünya çapında ün kazanan ST serisi yenilenen yüzü ile Türkiye’de. Ford’un ST serisi, şimdi Focus ST ve Fiesta ST modellerinde özel spor süspansiyonlar ve direksiyon sistemiyle sunuluyor. Her yönüyle gücü kontrol etmek için tasarlanan ST Serisi yarış tipi spor süspansiyonu ile dinamik ve konforlu bir sürüş sağlıyor. Fiesta ST, keskin hatlara sahip tasarımı ile Ford’un en küçük spor aracı.

