Porsche 911 Turbo ve 911 Turbo S
Yeni Porsche 911 Turbo ve 911 Turbo S’in perdesi Detroit’te kalkıyor.
Porsche, 2016’nın başında Detroit’te düzenlenecek olan Kuzey Amerikan Uluslararası Otomobil Fuarı’nda ürün gamının yeni bir yıldızını daha tanıtacak. 911 model serisinin en üst modelleri olan 911 Turbo ve 911 Turbo S, artık 20 hp daha fazla güce, daha keskin bir tasarıma ve geliştirilmiş özelliklere ve coupe ve convertible seçeneklerine sahip olacak. Motorları artık ‘Dinamik Turbo Basıncı’ adı verilen özelliği de taşıyan her iki yeni model de yakıt tüketimi daha azaltılmış olmasına karşın sıradışı bir sürüş performansı sunuyor.
Porsche, 2016’nın başında Detroit’te düzenlenecek olan Kuzey Amerikan Uluslararası Otomobil Fuarı’nda ürün gamının yeni bir yıldızını daha tanıtacak. 911 model serisinin en üst modelleri olan 911 Turbo ve 911 Turbo S, artık 20 hp daha fazla güce, daha keskin bir tasarıma ve geliştirilmiş özelliklere ve coupe ve convertible seçeneklerine sahip olacak. Motorları artık ‘Dinamik Turbo Basıncı’ adı verilen özelliği de taşıyan her iki yeni model de yakıt tüketimi daha azaltılmış olmasına karşın sıradışı bir sürüş performansı sunuyor.