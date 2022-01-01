Porsche elektromobiliteye 6 milyar Euro’dan fazla yatırım yapacak

Porsche ürün gamını büyük ölçüde elektrikli hale getirmeye hazırlanıyor. Marka 2022 yılına kadar hibrit ve tümüyle elektrikli otomobiller de dahil olmak üzere elektromobiliteye 6 milyar Euro’dan fazla yatırım yapacak.

Bu karar, Porsche AG Denetim Kurulu’nun son toplantısında alındı. Porsche AG İcra Kurulu Başkanı Oliver Blume, “Elektromobilite alanındaki yatırımlarımızı ikiye katlayıp, 3 milyar Euro’dan 6 milyar euronun üstüne çıkarıyoruz. Yanmalı motorlara sahip modelleri geliştirmeye devam etmekle beraber, aldığımız bu karar gelecekte şirketin izleyeceği yolu belirlemek konusunda büyük öneme sahip” dedi.