Renault’da sıfır faizle al 2016’da öde kampanyası!

Renault, binek otomobil satın alan müşterilerine, sıfır faizli kredi ve ilk taksiti 2016 yılında ödeme imkanını birarada sunuyor.

Kampanya kapsamında sıfır faiz, maksimum 15.000 TL kredi tutarı ve 15 ay ödeme seçeneğiyle kullanılabiliyor. Diğer bir fırsatsa 18.000 TL ve 18 ay için sunulan sıfır faiz fırsatı. Ayrıca Kangoo, Master, Trafic hafif ticari araçlar modellerinde araç fatura tutarının yüzde 100’üne kredi imkanı sunuluyor. Perakende binek otomobilde; Megane Sport Tourer, Scenic, Symbol benzinli motorlar ve Megane HB’ler, Symbol dizel motorlar, Captur, Clio HB ve Clio Sport Tourer’larda cazip nakit alım indirimleri bulunuyor.