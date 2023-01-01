Renault’tan iki dünya promiyeri

Renault yeni SCENIC ve yeni Megane Sport Tourer tanıttı.

Yeni Renault SCENIC, arka koltuklarda kullanılan One Touch Folding sistemi de dahil olmak üzere günlük araç kullanımını daha da kolay hale getiriyor. Aynı zamanda yeni MEGANE Sport Tourer’ı ve yeni MEGANE Sport Tourer GT’nin dünya prömiyerini Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştiren Renault, 10 yeni modelin lansmanını içeren 2015/2016 ürün atağı kapsamında standında Avrupa pazarlarının en genç serisini sergiledi.