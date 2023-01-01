Subaru, LEVORG’un Avrupa Promiyeri’ni yaptı

Subaru, yeni nesil Sport Tourer LEVORG modeliyle Frankfurt Fuarı’nda yeraldı. Şık ve sportif bir tasarıma sahip LEVORG, üstün performansı ve güvenlik özelliklerine sahip.

Geçen yıl Japonya’da gerçekleşen lansmanın ardından Avrupa pazarına uygun versiyonu geliştirilen LEVORG, Avrupa ile eşzamanlı olarak Türkiye’de satışa sunuluyor. 5’inci nesil Legacy modelinin yerini alacak LEVORG’un adı, Legacy, Revolution ve Touring (Miras, Devrim ve Gezi) isimlerinin birleşiminden oluşuyor. Subaru Genel Müdürü Halil Karagülle, “Mevcut Crossover ve SUV gamına ilave olarak Subaru’nun ‘Boxer Motor’, ve ‘Simetrik Sürekli Dört Çeker’ gibi genetik özelliklerini bünyesinde bulunduran, hem sportif hem günlük kullanıma uygun, ailelerin de tercih edebileceği çok yönlü Sport Tourer modeli LEVORG’u Avrupa ile aynı anda satışa sunuyoruz” dedi.