Subaru’ya “2016 Top Safety Pick +” Ödülü

Subaru’nun farklı segmentlerde yeralan modelleri, Amerika Otoyol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından yapılan güvenlik ve çarpışma testlerini başarıyla geçerek “2016 Top Safety Pick +” ödülünü aldı.

2016 model “Eyesight” sürücü destek teknolojisine sahip Legacy, Outback, Forester, Crosstrek (Subaru XV) ve WRX modelleri beş çarpışma testinden en yüksek not olan “İyi” ve ön çarpışma önleme testinde ise en üst sıralama olan “Üstün” derecelerini elde ederek, “2016 Top Safety Pick +” ödülünü almaya hak kazandı. Bu ödülün alınmasında önemli role sahip Subaru’nun son teknoloji sürüş destek sistemi “EyeSight” teknolojisi; “adaptif hız kontrolü”, “şerit içi hareket kontrolü”, “şeritten çıkma uyarısı”, “çarpışma öncesi fren sistemi”, öndeki aracın hareket etme” ve “çarpışma öncesi gaz kontrolü” uyarılarıyla sürüşe destek sağlıyor.