Toyota’nın yeni C segment crossover modeli Türkiye’de üretilecek

Toyota’nın C-HR konseptinde yeni crossover modeli, Toyota’nın Sakarya’daki üretim merkezi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından üretilecek.

2016 yılı sonunda bantlardan inecek yeni model, Türkiye’de üretilen ilk crossover ve ilk hibrit araç olacak. Toyota Motor Avrupa Başkanı Dr.Johan van Zyl, yeni modelle birlikte fabrikanın üretim kapasitesinin 150 binden 280 bin adede yükseleceğini açıkladı. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Hiroshi Kato, halen üretimi süren Corolla ve Verso modellerinin yanısıra yeni modelle birlikte Avrupa ülkeleri ağırlıklı olmak üzere yüzde 90 oranında ihracat gerçekleştirileceğini kaydetti.