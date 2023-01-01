Volkswagen Amarok ve Turkcell’den bir ilk!

Volkswagen Ticari Araç ve Turkcell, ‘Beacon Teknolojisi’ni otomotiv sektöründe Türkiye’de ilk kez kullanarak test sürüşü daveti yaptı.

Volkswagen Amarok modelinin test sürüşünü potansiyel müşterilere deneyimletmek amacıyla Turkcell’in ‘Mikrolokasyon Platformu’nu kullandı. Bir AVM’de bulunan Volkswagen Amarok reklam panosuna “beacon” cihazları yerleştirilerek SMS ve IVR iletişim kanalları kullanılıp ilgili Turkcell aboneleri açık otoparkta bulunan Amarok test araçlarına yönlendirildi. Turkcell Mobil Pazarlama Çözümleri Direktörü Neslihan Uçar, platformu kullanan şirketlerin, yüksek geri dönüşler sağladığını sevinerek gördüklerini söyledi. Volkswagen Ticari Araç Pazarlama Müdürü Adil Şanlıoğlu, Türkiye’de ve otomotiv sektöründe bir outdoor etkinlikte ilk kez kullanılan bu teknolojiyle yeni bir platformu da müşterilerinin faydasına dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti.