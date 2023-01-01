Yarışçı bir ruh: Aston Martin Vantage, D&D Motorlu Araçlar,

Aston Martin Vantage serisi spor otomobil tutkunlarıyla buluşuyor.

Gerçek ustaların elinden çıkma işçiliği, ikonik stili, heyecan verici performansı ve özgünlüğü birarada sunan yeni Aston Martin Vantage serisi, Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar güvencesiyle spor otomobil tutkunlarıyla buluşuyor. Yarış otomobillerinden esinlenilerek tasarlanan Aston Martin V8 Vantage daha keskin ve güçlü hale gelirken yapılan iyileştirmelerle aracın dinamizmi, sürüş stili ve performans değerleri güçlendirildi.