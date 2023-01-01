Yeni Amarok Aventura lüks donanımıyla pazara sunuluyor

Volkswagen Ticari Araç, pick up segmentinin premium modeli yeni Amarok Aventura’yı Türkiye’de satışa sunuyor.

Kullanıcılarına SUV ve binek araç konforu yaşatacak yeni Amarok Aventura, konfor donanımları ve teknolojik özellikleriyle rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Yeni Amarok Aventura, 20 inç jantlar, ısıtmalı ve elektrik ayarlı deri koltuklar, elektrikli katlanabilir yan aynalar ve renkli yol bilgisayarı gibi donanımlarıyla premium konfor sunuyor. Ravena mavisi renk alternatifi de yalnızca Amarok Aventura versiyonunda pazara sunuluyor. Sınıfında yalnızca Amarok’ta bulunan 3 litre hacimli turbo dizel V6 motor, araca hem asfalt hem de off-road koşullarında yüksek performans, düşük yakıt tüketimi ve yüksek çekiş gücü kazandırıyor. 8 ileri otomatik vites ile 100 km’de 7.8 litre birleşik yakıt tüketimi gerçekleşiyor.