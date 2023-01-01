Yeni Audi A8’in tüm kontrolleri parmaklarınızın ucunda

Audi’nin amiral gemisi, A8’in dördüncü nesli yeni A8’in arka koltuğunda bulunan ve bir akıllı telefon boyutlarındaki dokunmatik kumanda (Arka koltuk merkezi kontrol kumandası-Rear Seat Remote) ile arka koltuktaki yolcular ortam aydınlatmasından,

yeni HD Matrix okuma ışıklarına, müzik ve arka camlardaki güneşliklerden, bilgi-eğlence sistemine, koltukların masaj özelliğinden havalandırmaya kadar otomobilin birçok özelliğini kontrol edebiliyor. 5.7 inç büyüklüğündeki kumanda ile ayrı bir işletim ünitesi üzerinden telefon konuşmaları da gerçekleştirilebiliyor. Yeni A8, sürüş dinamizmi ve güvenlik sistemlerinin yanında lüks ve ferah bir salonu andıran iç tasarımı ile öne çıkıyor.