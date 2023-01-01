Yeni Caddy TSI ile güvenlik ve konfor standart

Volkswagen Ticari Araç, sınıfının en çok sahip olunmak istenen modeli Caddy’nin yeni TSI seçeneğini pazara sundu.

100 litrede 5.4 lt birleşik yakıt tüketim değeriyle ailenin dizel motorlu üyelerine yakın bir değere sahip model, alırken de kullanırken ekonomik olmasıyla öne çıkıyor. Yeni Caddy TSI’da Composition audio radyo, USB, AUX-IN ve SD kart girişi, klimatik klima, yol bilgisayarı, hız sabitleyici, yükseklik-derinlik ayarlı servotronik, deri kaplı multi-fonksiyonel direksiyon ve yüksekliği ayarlanabilir sürücü koltuğu ve diğer Caddy modellerinde de bulunan ESP, ABS, ASR, EBC, BAS, İkincil Çarpışma Önleme Asistanı ve Yorgunluk Tespit Sistemi gibi güvenlik özellikleri de standart olarak yer alıyor.