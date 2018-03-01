Yeni Dacia Duster Türkiye’de

Yeni bir dış görünüme ve yeniden tasarlanmış bir iç mekana sahip yeni Dacia Duster, 1 Mart 2018 tarihinde Türkiye’de satışa sunuluyor.

Yeni Duster ile bir ilk gerçekleştiriliyor: e-ticaret ile online satış. Yeni Duster’ın, gerçek bir SUV’un konforunu ve off-road becerisini bünyesinde barındıran 4x2 ve 4x4 versiyonları bulunuyor. Yeni Duster’da, 360° kamera, Eller Serbest Dacia Kart Sistemi, elektrik takviyeli direksiyon, Kör Nokta Uyarı Sistemi, 4x4 Bilgilendirme Ekranı, bel destek ayarlı yeni koltuklar ve Yokuş İniş Destek Sistemi sunulan yenilikler arasında. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Yeni Duster’ı, yine Türkiye’nin en uygun fiyatlı SUV’u olarak pazara sunuyoruz” dedi.