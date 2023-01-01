Yeni Porsche 911 Carrera Türkiye’de

Porsche’nin efsanevi modeli 911’in yeni nesli, geliştirilmiş şasisi, yeni motorları ve yeni Porsche İletişim Yönetimi sistemiyle fark yaratıyor.

Yeni Porsche 911, Türkiye’de satışta. Yeni 911 Carrera’nın motorları performans, sürüş keyfi ve verim açısından standartları yeniden belirliyor. Gündüz sürüşünde yanan dört-noktalı yeni farlar, yuva kapağı olmayan kapı kolları, dikey havalandırma ızgarası ve dört-noktalı fren ışığı özelliği taşıyan yeni arka farlar ile yeniden tasarlanmış bagaj kapağı, otomobilin yeniliklerinden sadece bazıları. İç özelliklerinde ise birden çok dokunmayı aynı anda algılayan multi-touch ekranı ile yeni standart Porsche İletişim Yönetimi (PCM) mevcut.