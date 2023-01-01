Yenilenen Subaru BRZ Türkiye’de

Subaru’nun saf sürüş keyfi sunan 2+2 kişilik coupé modeli Subaru BRZ, kapsamlı bir makyaj geçirerek yeni ön LED farlara, LED stop lamba grubuna, yeni tamponlara, yeni bir egzoz sistemine, Track moduna da sahip altyapısı geliştirilmiş süspansiyonlara ve fren sistemine sahip oldu.

Türkiye’de satılmaya başlanan yeni Subaru BRZ, kalitesi artırılan kokpitinde 6.2 inçlik Starlink ekranı da müşterilerinin kullanımına sunuyor. 6 ileri manuel ya da 6 kademeli otomatik şanzıman opsiyonlarıyla üretilen Subaru BRZ’nin Premium donanımına sahip manuel şanzımanlı versiyonu ve otomatik şanzımanlı versiyonu satışa sunuldu.