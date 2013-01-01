BMW i3 yollara çıkacak

Elektrikli araç markası BMW i3





BMW Group, tamamen yeni geliştirilen model yelpazesinden oluşacak elektrikli araç markası BMW i ile atağa hazırlanıyor. Seri üretim 2013 yılında, “yeni premium” anlayışı ve “sürdürebilirlik” ilkesiyle başlıyacak. BMW i3 üretildi bile. Sürücüler alışkın olmadıkları bir teknolojiyle, tanımadıkları bir otomobil ile buluşacaklar. BMW i3 konsepti, dört koltuğu, geniş açılan kapıları, yaklaşık 200 litrelik bagajı ve 170 HP güç üreten elektrik ünitesiyle sıfır emisyonlu mobilite sağlayan kullanışlı ve akıllı bir şehir otomobili olarak anlaşılmalı ve beklenmeli. BMW i3’ün gösterge panelinde okaliptüs ağacı, deri döşemelerinde ise kullanım ömrünü uzatan tabaklanmış zeytin yaprağı da bulunuyor.





