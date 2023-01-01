Chevrolet’in Trax’ı
Türkiye’de iki motor seçeneği
Chevrolet Trax segmenti ile yenilikler getirdi:
• Trax, SUV’lerin dayanıklılık ve gücünü daha kompakt boyutlarda sunuyor
• İyi organize edilmiş, esnek yolcu kabini var.
•Chevrolet MyLink sayesinde daha güçlü bağlantı özelliğine sahip.
• Türkiye’de iki motor seçeneği: 1.4 litrelik 145 HP turbo ve 1.6 litrelik 115HP benzinli motor...
• Yokuş Kalkış Destek ve İniş Kontrol Sistemi gibi şasi kontrol sistemleri bulunuyor.
Sert görünüşü, atletik çeviklik ile birleştiren Trax’ın uzunluğu 4.2 metre, genişliği 1.7 metre ve yüksekliği 1.6 metre.