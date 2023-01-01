OTOMOTİV Haberleri Tümü

Chevrolet’in Trax’ı

Türkiye’de iki motor seçeneği



Chevrolet Trax segmenti ile yenilikler getirdi:
• Trax, SUV’lerin dayanıklılık ve gücünü daha kompakt boyutlarda sunuyor
• İyi organize edilmiş, esnek yolcu kabini var.
•Chevrolet MyLink sayesinde daha güçlü bağlantı özelliğine sahip.
• Türkiye’de iki motor seçeneği: 1.4 litrelik 145 HP turbo ve 1.6 litrelik 115HP benzinli motor...
• Yokuş Kalkış Destek ve İniş Kontrol Sistemi gibi şasi kontrol sistemleri bulunuyor.

Sert görünüşü, atletik çeviklik ile birleştiren Trax’ın uzunluğu 4.2 metre, genişliği 1.7 metre ve yüksekliği 1.6 metre.

 

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü