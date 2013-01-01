Hyundai’nin yenilikleri

Düşük hacimli fakat bir o kadar ideal





Hyundai’nin Türkiye’de üretilen yeni i20 modeli 2013 yazına yepyeni donanımlarla geldi. Yeni i20 için özetleme: Sense paketinden itibaren LED gündüz farları. Navigasyon özellikli dokunmatik ekran multimedya sistemi. “Jump”, “Sense”, “Vision” ve “Elite” olmak üzere toplam 4 farklı donanım seviyesi. Tüm seçeneklerinde benzersiz özellikler.

i i20, 1,2 litre ve 1,4 litrelik benzinli motorlar ile 1,4 litrelik dizel motorla sunuluyor. Özellikle dizelleri kıskandıracak kadar az yakıt tüketen 85 HP’lik 1,2 litrelik benzinli motorla öne çıkan i20, daha fazla güç isteyenlere 100 HP’lik 1,4 litrelik benzinli motoru sunuyor. Bu motor seçeneğinde otomatik vites opsiyonu bulunurken daha fazla yakıt ekonomisi isteyenler ise düşük hacimli fakat bir o kadar ideal güce sahip 1,4 litrelik dizel motoru tercih edecekler. 90 HP güç üreten 1.4 litre CRDi dizel seçenek, sadece 6 ileri düz vites ile tercih edilebiliyor.